Bormio | cameriere ricercato viene identificato durante una lite | doveva scontare due anni in carcere

(Di martedì 9 aprile 2024)(Sondrio), 9 aprile 2024 – I Carabinieri della Stazione di Sondalo hanno arrestato un 35enne italiano residente nella provincia di Caserta, il quale deve espiare duedi reclusione per il reato di furto in abitazione. L’arresto è stato eseguito a, dove la pattuglia è intervenuta su richiesta del titolare di un ristorante per unain corso. I carabinieri, dopo avertutti i presenti, hanno accertato che uno dei camerieri, regolarmente assunto, eradal mese di novembre dello scorso anno in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’arrestato è stato portato neldi Sondrio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.