Boom cyberattacchi ' 0-days' | 6 su 10 bloccano aziende più a lungo

(Di martedì 9 aprile 2024) Il 58% degli attacchi informatici andati a buon fine nel 2023 è riconducibile ai cosiddetti attacchi '0-day', quelli che sfruttano una vulnerabilità o un errore di progettazione in un software per cui non esiste ancora una difesa nota e un tempo certo per la risoluzione del problema. Sei su 10lepiù a. A rilevare il fenomeno è il 'Cybersecurity Annual Report 2024' di Yoroi (gruppo Tinexta), unico membro italiano della Cyber Threat Alliance. "Nel 2024 - dice Fabrizio Vacca, Chief Operating Officer di Tinexta Cyber - ci aspettiamo un aumento degli attacchi informatici mirati a software, hardware e servizi utilizzati dalleper proteggersi". Il 21% dei malware individuati, secondo il report, presenta un intervallo di rilevamento tra zero e quindici giorni. Le principali minacce sono attacchi ...