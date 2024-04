BOOKING COM | 5 RACCOMANDAZIONI DALLA POLIZIA POSTALE PER PRENOTARE ONLINE IN SICUREZZA

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di martedì 9 aprile 2024) Ecco 5persu.com in tutta: 1. Mantieni private le tue informazioni personali: non condividere mai le tue informazioni personali – come i dettagli della tua carta di credito – tramite messaggio, SMS o e-mail con qualcuno che non conosci o se vieni contattato all’improvviso. Idealmente, dovresti sempre pagare attraverso sitisicuri che conosci oppure all’arrivo presso la struttura ricettiva. 2. “Raddoppia” la: molte piattaformee fornitori di carte di credito mettono a disposizione dei clienti l’autenticazione a due fattori. Una volta attivata, anziché digitare semplicemente la tua password, ti verrà ...