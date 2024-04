Bonus mamme lavoratrici 2024 | ecco a chi arriva a maggio in busta paga con gli arretrati

(Di martedì 9 aprile 2024) Buone notizie dal fronte. L’erogazione dell’assegno è ancora in ritardo per le dipendenti pubbliche, mentre nel settore privato viene erogato normalmente. Dal mese diin poi, però, con l’aggiornamento della piattaforma NoiPA, la situazione dovrebbe cambiare. La nuova misura, che puòre fino a 3mila euro all’anno, è stata fortemente voluta dal governo Meloni per riconoscere un taglio dei contributi e, di conseguenza, uno stipendio più alto (fino a 250 euro al mese) alleche rispettano i seguenti requisiti: almeno due figli a carico (dall’anno prossimo la soglia salirà a tre) e un contratto a tempo indeterminato.Leggi anche:auto fino a 13.500 euro: chi può fare domanda e come ottenerlo Tutti ...

