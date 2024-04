Il Documento di Economia e Finanza (Def) in Italia, l’ultimo prima della revisione delle regole di governance economica dell’Unione Europea, si trova a navigare tra le incertezze di un contesto ... (quifinanza)

Il Documento di Economia e Finanza (Def) in Italia, l’ultimo prima della revisione delle regole di governance economica dell’Unione Europea, si trova a navigare tra le incertezze di un contesto ... (quifinanza)

I dati ufficiali sui costi dei bonus edilizi , incluso il Super bonus 110%, non sono ancora tutti aggiornati. Tuttavia, mettendo in fila le cifre che sono disponibili, emerge che il totale si avvicina ... (fanpage)

Bonus edilizi e crediti ceduti, maxi truffa a Poste Italiane: ecco come hanno fatto - ROVIGO - La Procura della Repubblica di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio di nove persone fisiche e un soggetto giuridico. Le persone coinvolte sono M.M. (nato nel 1984, residente a ...ilgazzettino

Tana per gli sciacalli del post Covid - Un gruppo di veri e propri sciacalli, che avevano sfruttato le misure pensate e attuate per favore la ripartenza del Paese, dopo lockdown e paralisi dovute al Covid, per derubare e impoverire ...polesine24

Quanto sono costati finora il SuperBonus e gli altri Bonus edilizi allo Stato - I dati ufficiali sui costi dei Bonus edilizi, incluso il superBonus 110%, non sono ancora tutti aggiornati. Tuttavia, mettendo in fila le cifre che sono disponibili, emerge che il totale si avvicina a ...fanpage