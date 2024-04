Bon Jovi | l’orgoglio del New Jersey

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Quarant’anni fa, il 24 gennaio del 1984, usciva l’album Bonche presentava l’omonima band al mondo, dando il via alla loro strepitosa carriera. Il disco, che vanta classici come “She Don’t Know Me” e “Runaway”, ottenne un incredibile successo, conquistando il doppio Disco di Platino. Si era già capito qual era il leit-motif del decennio: l’hard rock aveva imparato a volare alto in classifica e i successi commerciali di Quiet Riot, Def Leppard, Journey e Survivor incoraggiarono una miriade di ragazzi a formare band per tentare la scalata al successo. Il sogno Americano Negli anni ’80 “il sogno americano” per molti aspiranti musicisti era avere una possibilità dopo anni di gavetta e sacrifici. Comandava un’unica regola: credere sempre fermamente nei propri sogni. L’America reaganiana dava a tutti una chanche per uscire dall’anonimato e John Francis Bongiovanni ...