Bolognamania | la determinazione di una squadra a cui i pareggi non bastano più|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 aprile 2024) 2024-04-09 15:50:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: E’ stato probabilmente uno dei migliori in campo Lukasz Skorupski nella gara finita 0-0 tra Bologna e Frosinone. Ed è proprio lui che in un post su Instagram, al termine della gara, si è lasciato andare ad un “Peccato per il risultato ma non si molla niente, testa alla prossima” con un selfie dal pullman sulla vita del ritorno sotto le Due Torri. Beh, se mai fosse rimasto anche solo un dubbio è evidente come la mentalità di questasia quella di provare a vincere tutte le partite. Inonpiù, non gratificano, bisogna pensare solo ed esclusivamente ai tre punti. E’ per questo motivo che, nonostante il quarto posto in classifica sia rimasto invariato, questoo viene visto dagli ...