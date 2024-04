Bologna Thiago Motta | prima la Champions | poi il futuro

(Di martedì 9 aprile 2024), qualeper? Nonostante le voci dell’interessamento della Juve, il tecnico pensa solo al campo e allaIlaspetta, con pazienza e senza fretta, di sciogliere le riserve suldi. Il tecnico italo-brasiliano, come riportato dal Corriere dello Sport, è al centro di molte voci che vogliono

“Sapevamo di dover trovare qualcosa di nuovo. Alla fine abbiamo creato almeno 3 occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate, ma questo è il calcio. L’importante è essere arrivati e aver tenuto la ... (sportface)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Frosinone Di Francesco : «Vedo il bicchiere mezzo pieno» Le parole ... (calcionews24)

Thiago Motta flirta con la Juventus e il Bologna si copre le spalle. In caso in cui l`attuale allenatore vada via a fine stagione, i dirigenti... (calciomercato)

Colpo “turco” per la Juventus: la firma è UFFICIALE - Colpo “turco” per la Juventus. La società bianconera ed i continui intrecci tra campo e mercato. Piazzato un altro importante colpo.juvelive

Vetrine in corsa per l’Europa. Tutta la città suona la carica: "Bologna merita la Champions" - Il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti: "Coinvolte anche le nostre filiali sul territorio". L’iniziativa lanciata da Ascom continua a riscuotere grande successo in città e provincia .ilrestodelcarlino

Bologna, tutte le strade portano a Roma. Per la Champions è De Rossi il rivale n.1 - La doppia sfida di Thiago adesso è quella di tenere a bada le velleità di un altro emergente della panchina, Daniele De Rossi, e di non farsi dare una lezione di calcio da uno che in questa stagione ...ilrestodelcarlino