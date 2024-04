Bologna | esplosione alla diga di Suviana | alcuni dispersi e 3 feriti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Un'è avvenutadiin provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sonoricerca di. Isono almeno tre, soccorsi per il trasporto in ospedale. “Purtroppo c’è stata una brutta notizia in Emilia Romagna , stiamo seguendo con apprensione gli sviluppi della