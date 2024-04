Bologna | esplode centrale idroelettrica di Bargi | 3 morti e 6 dispersi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 9 aprile 2024) Momenti di terrore si susseguono da questo pomeriggio a. Un’esplosione si è verificata intorno alle 15 in unadel bacino artificiale di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Le cause sono ancora da accertare ma sembra che sia scoppiato un incendio al piano meno nove. Nellaerano in corso dei lavori alle turbine L'articolo proviene da Il Difforme.