Bologna Buskers Festival 2024 al parco della Montagnola | il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile- Tornano artisti e musicisti al, per trascorrere giornate primaverili all'insegna del divertimento. Arriva la seconda edizione diche, dopo il grande successo dello scorso anno, si prepara nuovamente a regalare cinque giorni di arte, giocoleria, musica, laboratori per bimbi, mercatini e aree food, da mercoledì 24 a domenica 28 aprile. Il, che prevede ingresso gratuito, è a cura di Millenium & Arcadia, in collaborazione con le associazioni Arci, 'N'Food Eventi e Boom Eventi. In cosa consiste l'evento Cinque giorni di musica e spettacoli sono pronti a ...