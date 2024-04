Blue | manca poco ai due live di Milano | in autunno altre date in Italia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 9 aprile 2024) La famosa band britannica deista per tornareinper due concerti sold out apreviste per l’, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act. Isaranno il 14 e 15 aprile inper due attesissimi concerti al Fabrique di ...