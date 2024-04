(Di martedì 9 aprile 2024) La perturbazione era attesa. Mentre in gran parte del Sud continuano a prevalere sole e temperature oltre la media, in queste ore al Nord piogge e rovesci sono in intensificazione, al Nordovest e in estensione alla Lombardia nel pomeriggio, poi a ovest Emilia e Triveneto occidentale entro sera...

caUn combattente dell’Isis è stato fermato in queste ultime ore in aeroporto. Sull’uomo pendeva un mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali. E’ scatta to nelle prime ore odierne, ... (cityrumors)

Diecimila agricoltori e le forze dell'ordine hanno effettuato contro lli sui tir in ingresso al Brennero facendo scoperte sconcertanti sui prodotti stranieri destinati alla vendita finale come "made ... (ilgiornale)

Un'operazione congiunta tra Coldiretti e forze dell'ordine ha smascherato un'enormità di prodotti marchiati "made in Italy" che in realtà non lo erano. I controlli effettuati sui carichi dei tir ha ... (affaritaliani)

Blitz del maltempo: temporali, vento forte e torna anche la neve - La perturbazione era attesa. Mentre in gran parte del Sud continuano a prevalere sole e temperature oltre la media, in queste ore al Nord piogge e rovesci sono in intensificazione, al Nordovest e in ...today

Minotauro, Picasso Y Las Mujeres del Guernica news - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili 201 ...mymovies

Willy Monteiro ucciso in 50 secondi con 2 colpi di lotta Mma, chiesto annullamento sconto di pena per i fratelli Bianchi - Il Pg della Cassazione ha chiesto un processo di appello bis per i fratelli Bianchi e per gli altri due imputati coinvolti nella morte di Willy Monteiro Duarte, ...blitzquotidiano