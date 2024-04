Blasfemo o no | lo spot di Amica Chips è veramente orribile

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr – Il nuovodiè brutto. Senza troppi giri mentali. Non è solo questione di blasfemia, né di valori da preservare e quant’altro. Un altro, sempre di, di qualche anno fa, poi ritirato nella sua versione integrale, non era certo un campione di purezza: ci riferiamo a quello di Rocco Siffredi che “amava la patatina” (ovvio e scontato doppio senso, neanche tanto doppio) e che dichiarava di averle “provate tutte” mentre assaggiava deliziato il prodotto sponsorizzato. Però bisogna ammetterlo: quella pubblicità era creativa. L’ultima, discussa, in cui una suora mangia una patatina al posto di un’ostia durante il rito della comunione, no. Lodiè semplicemente una cosa: brutto La ...