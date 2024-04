Bimbo sfugge al fratello | investito da un’auto in centro a Benevento

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPaura questa mattina in piazza Orsini adove unè statoda. Protagonista della vicenda un bambino di quattro anni, sfuggito alla custodia delmaggiore dopo l’attraversamento della strada. Il piccolo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe sfuggito al controllo, rimanendo colpito da una Suzuki guidata da un 57enne che stava sopraggiungendo e che fortunatamente viaggiava a bassa velocità. Soccorso da un’ambulanza, il bambino è stato accompagnato all’ospedale San Pio diin codice verde. Nell’incidente fortunatamente non ha riportato lesioni e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale che hanno anche raccolto la ...

