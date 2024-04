Berrettini subito fuori oggi a Montecarlo | Kecmanovic vince in due set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 – La gioia di Matteodura solo un giorno. Al Master 1000 dici pensaa riportare sulla terra il tennista romano, forse non nel pieno delle forze dopo la lunga settimanante di Marrakech. L’ex promessa serba si aggiudica il match di primo turno per 6-3, 6-1 conducendo la partita praticamente dall’inizio alla fine. Condizioni particolarmente lente nel Principato dopo la pia del mattino. Il braccio di Matteo viaggia sempre a mille, ma la sua velocità di palla non viene esaltata dalla terra rossa. Così il serbo ne approfitta e si fa più aggressivo: arriva un break nel primo set dopo una manciata di game. Matteo riesce a rialzare la testa, strappando il servizio al suo avversario, ex promessa della racchetta serba. ...