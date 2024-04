Berrettini con le pile scariche a Montecarlo | Kecmanovic vince in due rapidi set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Con leMatteosaluta subito. Il tennista romano si è presentato nel Principato per il primo 1000 sul rosso della stagione appena due giorni dopo la vittoria di Marrakech, ma le pochissime energie rimaste in corpo non sono bastate contro Miomir. Il serbo ha dominato contro l’azzurro, imponendosi rapidamente in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e un quarto di gioco. Per spiegare la prestazione dibastano i numeri al servizio. L’azzurro ha conquistato appena il 48% dei punti quando ha servito la prima ed il 36% con la seconda. Inti disono tredici contro i dodici dell’azzurro, che ha commesso più errori non forzati (16 contro 8). Nel terzo game arriva il break di ...