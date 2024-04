Benzina verso i 2 | 5 euro al litro | gli aumenti continueranno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Superata quota 2alle pompa didopo il doppio aumento delle quotazioni delle materie prime e della domanda degli automobilisti. Ma le brutte notizie non finiscono qui perché, secondo le previsioni, gliancora.Leggi anche: Cosparge dila compagna, arrestato per tentato omicidio I nuovi prezzi alla pompa e le previsioni negative Negli ultimi giorni il rifornimento servito alla pompa ha superato i 2,1. Ma anche nella fascia low cost (pompe bianche e self service) si sfiorano i 2. Secondo i dati pubblicati da ‘Quotidiano energia’, l’8 aprile il prezzo medio dellain Italia è 2,048, con punte di 2,131 al servito (1,911 nella fascia low cost delle ...