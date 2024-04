Benzina ai massimi da 6 mesi Giorgetti | “Non è colpa del governo” Che però incassa sempre di più grazie all’Iva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) È finita la tregua dei carburanti, il prezzo die gasolio torna a mordere i portafogli. Il petrolio costa di più, negli ultimi dueè aumentato di circa 10 dollari al barile, tornando sopra quota 90 dollari. Tensioni in Medio Oriente, decisioni dell’Opec e i problemi di transito nel mar Rosso, sono i fattori che spingono le quotazioni. In più, gli attacchi ucraini alle raffinerie russe ne hanno marginalmente ridotto la capacità di raffinazione, con conseguenze sulle quantità di gasolio esportato. Sta di fatto che in autostrada, come segnala Assoutenti, si trovano distributori che riforniscono, in modalità servito, a 2,5 euro al litro. Una soglia che è stata già superata sulla A1 Milano-Napoli (venerdì 5 aprile) e sulla A21 Torino-Piacenza (sabato 6 aprile), con lavenduta in entrambi i casi a 2,539 euro al litro; ...