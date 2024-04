Benevento | violazioni edilizie in via Cavour | sequestri e denunce

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia Municipale di, coordinati dal Comandante Pasquale Pugliese, in collaborazione con il servizio di Vigilanza Edilizia del Settore Urbanistico coordinati dall’Arch. Antonella Moretti, a seguito di un’articolata e complessa attività di indagine, con annessa ricostruzione documentale, nella giornata di ieri hanno riscontrato che in Viaerano in corso di esecuzione lavori edili indelle norme urbanistico-. È stata così posta sotto sequestro penale l’area cantiere di 1.480 mq. dove erano in corso di realizzazione i lavori, un escavatore e diverse attrezzature insistenti nell’area. I lavori edili di sbancamento e scavo del terreno, per la realizzazione delle tre villette a schiera e n. 24 box auto, erano autorizzati da due Permessi di ...

