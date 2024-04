Belve | Fedez | “Io e Chiara non abbiamo retto È mia moglie solo legalmente”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 9 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Finalmente il momento della tanto attesa intervista diè arrivato. Ormai si parlava da settimane di questo appuntamento che Francesca Fagnani si è sudata parecchio (infatti aveva già tentato un’intervista in passato, ma senza successo a causa di uno stop dai Dirigenti Rai), ma finalmente il momento è qui. La promessa diè stata quella di raccontare tutta la verità sulla fine del suo matrimonio e sull’affaire Balocco. Avrà mantenuto la promessa?: “Ho tentato il suicidio. Nella fine conc’entra il ...