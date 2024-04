Belve | Fedez e la battuta sul sesso con Chiara Ferragni «Stasera non scopiam* perché…»

Francesca Fagnani è "andata in bianco " per la seconda puntata di Belve , quella in cui intervista Fedez : ecco tutti i dettagli del look con tuta smoking e diamanti .Continua a leggere (fanpage)

Fedez a "Belve": “Ho tentato il suicido a 18 anni” - "Se il caso Balocco ha influito sulla crisi con Chiara Sì". “Ha influito il caso Balocco nella crisi Sì, sì, sì”. Lo ha detto Fedez, replicando a Francesca Fagnani, nel corso della puntata di "Belve ...primapaginanews

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi martedì 9 aprile - Sono Fedez, Alessandro Borghi e Francesca Cipriani gli ospiti di ... 23.15 Porta a Porta Conduce Bruno Vespa. 21.20 Belve Secondo appuntamento di stagione con gli iconici faccia a faccia di Francesca ...repubblica

Francesca Fagnani va in bianco a Belve: tuta smoking e diamanti per l’intervista a Fedez - Francesca Fagnani è "andata in bianco" per la seconda puntata di Belve, quella in cui intervista Fedez: ecco tutti i dettagli del look con tuta ...fanpage