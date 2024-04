Belve Anticipazioni | Fedez | “Il caso Balocco ha influito nella crisi con Chiara Ferragni A 18 anni ho tentato il suicidio”

Fedez, Cipriani e Borghi a ruota libera: le Anticipazioni delle interviste - Dopo una prima puntata che ha regalato grandi rivelazioni, Francesca Fagnani è pronta a tornare con una seconda puntata attesissima di Belve. Infatti nella serata di martedì 9 aprile, la conduttrice o ...msn

Fedez a Belve, 'pandoro-gate ha influito sulla crisi con Chiara' - In una lunga intervista esclusiva a Belve, in onda il 9 aprile in prima serata su Rai2, Fedez parla per la prima volta con Francesca Fagnani dopo la sua separazione da Chiara Ferragni, tra momenti di ...ansa

Belve, Francesca Cipriani confonde…" - Francesca Cipriani a Belve: rivelazioni su Berlusconi e stangata a Belen, poi due gaffe (epiche) Seconda puntata del ciclo 2024 del talk di Francesca Fagnani che intervista l'ex gieffina: scivoloni su ...informazione