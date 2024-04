Belve | Alessandro Borghi | “Il calco del pene di Rocco Siffredi l’abbiamo usato scherzando tra di noi sul set come clava o facendo cose di scherma”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024)protagonista di “Supersex” su Netflix, la serie ispirata al re dei pornostar, durante la sua intervista a “”, in onda questa sera in prima serata su Rai 2, ha svelato alcune curiosità emerse sul set della seriequella suldeldi, da cui è stata fatta una protesi per uso scenico.però ha ammesso di non averla mai usata: “usatatra di noi, addiritturadi”. E sul suo rapporto col sesso: “Eh si, mi piace, sono ossessionato. Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso, al 100%, e in tutte ...