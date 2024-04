Belen Rodriguez | le dolci foto della figlia Luna Marì a lezione di danza

(Di martedì 9 aprile 2024)ha regalato ai suoi follower Instagram un momentossimo: nelle ultime ore, la showgirl ha infatti mostrato nelle sue storie la piccola, che oggi ha quasi tre anni, mentre era adiinsieme a lei. Nellela bimba, nata nel luglio 2021 dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese, sfoggia un tutù rosa cipria, scarpette color crema e un body azzurro, mentre mammala accompagna in tenuta dabianca, nera e rossa. Instagram @realQuesta passione per la classica, però, non è certo casuale: come è risaputo,è infatti da sempre una grande ...

