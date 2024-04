Beabaldi | incredibile colpo di teatro | nessuno se l’aspettava!

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 9 aprile 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’ditra isi sarebbe mai aspettato che i due ex concorrenti del reality di Signorini lo facessero NEWSDI SCENA:AVREBBE MAI IMMAGINATO CHE I DUE EX CONCORRENTI DEL REALITY SHOW DI ALFONSO SIGNORINI SI VEDESSERO IN GRAN SEGRETO A ROMA-, ma vero: i contatti tra Beatrice e Giuseppe, stando ai rumors, non si sarebbero mai interrotti. In particolare, i due ex ...