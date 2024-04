Bce | banche eurozona allentano criteri mutui | prima volta da 2021

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – Nel primo trimestre di quest’anno, per ladalla fine delledell’area euro hanno operato un moderato allentamento suidi concessione dialle famiglie: la quota netta diche si mosse in tal senso è stata del 6%. Lo riporta la Banca centrale europea con la sua indagine trimestrale sulle dinamiche del credito bancario (Bank lending survey). Lehanno però continuato a inasprire isui prestiti al consumo e complessivamente il primo trimestre ha visto una nuova stretta netta sugli standard di concessione del credito (pari al 3%), considerando anche i prestiti alle. La Bce puntualizza che questo inasprimento è stato però più mite ...

Keywords analysis : la Banca Centrale Europea, sotto la guida di Christine Lagarde, ha destato un notevole interesse per il suo impatto sull’economia europea. Ecco come supporta le grandi banche ... (tenacemente)

Euro dollaro, la parità è davvero possibile nel 2024 - Si torna a parlare di una eventuale parità della coppia EUR/USD nel 2024: perché gli analisti non escludono uno scivolamento così pesante della moneta comunitaria Cosa può accadere.money

Mutui, Bankitalia: netta contrazione della richiesta - Le famiglie chiedono più credito al consumo. Nuovo calo della domanda delle imprese. Indagine della Banca d'Italia effettua per contribuire alla rilevazione trimestrale di Bce e Eurosistema ...msn

Zona euro, banche abbassano asticella mutui, ma domanda ancora in calo - Bce - FRANCOFORTE (Reuters) - Le banche della zona euro hanno abbassato la soglia per le approvazioni di mutui ipotecari nello scorso trimestre per la prima volta in oltre due anni, ma la domanda di credito ...it.investing