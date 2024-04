Battere il Maccabi e altri due incastri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Ultima spiaggia questo giovedì per l’Olimpia Milano in Eurolega. L’Armani non è padrona del proprio destino e per mantenere accesa la speranza deve partire da una vittoria sul campo delTel Aviv. Si gioca sul neutro di Belgrado, a porte chiuse. La capitale serba è crocevia della qualificazione, perchè per passare il turno l’Olimpia ha bisogno della vittoria della Stella Rossa, sempre giovedì, a Istanbul contro l’Efes e la sconfitta in casa del Partizan contro Valencia nel match di venerdì. S.P.