Basta soldi ai Paesi di residenza degli immigrati | il Pil nazionale detta legge

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 aprile 2024) Menodall’Italia aidinel 2023. Per una cifra totale che comunque supera gli 8 miliardi di euro. No, non è unoeffetti delle politiche più restrittive in materia di immigrazione del governo di destra-centro guidato da Giorgia Meloni. Più realisticamente, la frenata del Pilha inciso negativamente sulle cosiddette rimesseverso i luoghi di origine. Come si ricava dalle tabelle fornite dalla Banca d’Italia. L’ammontare deiinviati a casa dagliitaliani residenti – che sono circa 5 milioni – ha visto una flessione dello 0,4%, dopo la crescita dell’anno precedente. Nelglio lo scorso anno gli ...