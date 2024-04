Basket serie C L’Union strapazza Carrara | è festa salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Missione compiuta per la Uniontargata Sim Tel. I pratesi si impongono contro Cmbper 93-54 e confermano il primo posto nella poule, ottenendo anche la permanenza inC unica nella prossima stagione. Palestra Toscanini strapiena di bambini, famiglie e appassionati. Partenza col freno a mano tirato per la Union, mentrerealizza con ottime percentuali grazie a Cirilli e Sequani. Corsi, Biagi e Bogani rispondono per i padroni di casa, che chiudono il primo quarto sotto 21-23. Anche nel secondo tempino la Sim Tel subisce le iniziative carrarine; gli ospiti vincono pure questa frazione (14-17), toccando la doppia cifra di vantaggio. Solo a fine quarto Guasti dà la scossa ai pratesi che arrivano alla sosta lunga sul 35-40. Negli spogliatoi coach Paoletti striglia i ...