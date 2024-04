(Di martedì 9 aprile 2024) Sconfitta perLa Patrie San Miniato che cede 68-72 al cospetto dellavincente sul parquet del Pala Crédit Agricole nella seconda giornata di ritorno della fase Gold-In. Ai padroni di casa, sostenuti dal pubblico biancorosso, resta l’amaro in bocca per aver lottato a viso aperto per tutta la durata del match contro il blasonato team lombardo desideroso di rifarsi dsconfitta incassata nella gara di andata. Match che scorre nel più perfetto equilibrio fino agli istanti finali quando alcune mosse "ingenue" dei locali permettono agli avversari di passare al comando e di festeggiare i due punti confermandosi al comando della classifica con 18. "C’è rammarico veniamo da un periodo difficile a livello di allenamenti, avevamo recuperato Jovanovic e anche Ndour – dice coach ...

Basket - serie "B» femminile regionale: semifinale play-off, gara uno. Green Le Mura "stecca» la "prima». Ma domani può avere la rivincita - Le biancorosse hanno tenuto testa bene alle avversarie fino a inizio ripresa. Biagi: "Ora pensiamo a rifarci in gara due".msn

Basket serie B. L’Etrusca si inchina alla capolista Saronno - Sconfitta per l’Etrusca Basket La Patrie San Miniato che cede 68-72 al cospetto della capolista Saronno vincente sul parquet del Pala Crédit Agricole nella seconda giornata di ritorno della fase Gold- ...msn

La Fortitudo vince anche Gara 3 e si gioca la promozione in serie C contro il Galatina - Vittoria doveva essere, e vittoria è stata: la Fortitudo annienta, sportivamente parlando, l'Atletica Putignano in Gara 3 e si qualifica alle finali, dove si giocherella promozione in serie C contro i ...traniviva