(Di martedì 9 aprile 2024) Nico73LeSpring 59 NICO: Nerini 5, Tongiorgi ne, Salvestrini 7, Pini 17, Traore ne, Mariani ne, Montiani 13, Modini 2, De Luca 5, Bargiacchi ne, Giglio Tos 22, Parodi 2. All.: Rastelli.LESPRING: Barberio ne, Cerri, Tessaro 16, Pellegrini 6, Morettini 1, Rapè 8, Masini 3, Michelotti 8, Peri, Cherkaska 13, Fedorenko 4. All.: Biagi. Arbitri: Pampaloni di Terranova Bracciolini e Giachi di Firenze. Note: parziali 14-14, 34-29, 55-46. PONTE BUGGIANESE -sconfitta inuno della-off per ilLeSpring. Nicobaket ha saputo gestire bene lasin dalle prime battute. Nel secondo quarto prova ...

Basket - Serie "B» femminile regionale: semifinale play-off, gara uno. Green Le Mura "stecca» la "prima». Ma domani può avere la rivincita - Le biancorosse hanno tenuto testa bene alle avversarie fino a inizio ripresa. Biagi: "Ora pensiamo a rifarci in gara due".msn

Basket Serie B. L’Etrusca si inchina alla capolista Saronno - Sconfitta per l’Etrusca Basket La Patrie San Miniato che cede 68-72 al cospetto della capolista Saronno vincente sul parquet del Pala Crédit Agricole nella seconda giornata di ritorno della fase Gold- ...msn

La Fortitudo vince anche Gara 3 e si gioca la promozione in Serie C contro il Galatina - Vittoria doveva essere, e vittoria è stata: la Fortitudo annienta, sportivamente parlando, l'Atletica Putignano in Gara 3 e si qualifica alle finali, dove si giocherella promozione in Serie C contro i ...traniviva