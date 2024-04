Basket | Paris vince nettamente l’andata della finale di EuroCup contro il Mincidelice e proverà a chiudere i conti venerdì sera a campi invertiti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilball mostra i muscoli nella prima garadell’di2024! La compagineCapitale francesei compaesani delJL Bourge en Bresse per 77-64, con gara-2 in programmaalle 19:30 a(nel caso serva una terza partita per assegnare il trofeo si ritornerà nella Ville Lumiere mercoledì 17 aprile). Match senza storia fin dalle prime battute con i bianco-blu capaci di scappare già nel primo quarto senza mai voltarsi salvo concedere una timida reazione agli ospiti nei minuti conclusivi per rendere meno pesante il passivo. 15 punti di TJ ...