Basket C Gold | Baskérs travolti | primo ko in casa

(Di martedì 9 aprile 2024) Altro ko per iForlimpopoli nella seconda giornata del girone playoff: passa la capolista Scandiano 49-71 (11-19; 26-44; 30-57). L’equilibrio dura appena 5’, prima dello strappo firmato da Astolfi (20 punti alla fine) e Caiti. Dal -18 dell’intervallo, la reazione deinon arriva, anzi: i galletti realizzano solo 4 punti in 10’ e scendono fino a -31, prima di limare un disavanzo che comunque vale la prima sconfittalinga stagionale. Tabellino: Dellachiesa ne, Benedetti 3, Brighi A. 8, Rossi 6, Grassi 5, Balistreri ne, Brighi L. 5, Bracci 4, Dell’Omo 11, Farabegoli 7, Palazzi ne. All.: Tumidei.