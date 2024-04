BASKET B INTERREGIONALE | per torri 16 punti L’Olimpia Castello cede nel finale a San Bonifacio Addio ai playoff | ultime due gare prima dei saluti

(Di martedì 9 aprile 2024) OLIMPIA78 SAN81 OLIMPIA: Masrè 6, Costantini 16, Castellari ne, Ferdeghini 6, Grotti 2, Dieng 9, Adeola 3, Galletti 8, Casanova ne,16, Zhytaryuk 12. All. Giordani. SAN: Poiesi 3, Bevilacqua 2, Tondini 4, Moretti 8, Ferrazza 10, Trentini 12, Pantano ne, Tommasetto 19, Zambonin 7, Rigon 16. All. Zappalà. Arbitri: Di Giuseppe e Di Lello. Note: parziali 25-22; 39-35; 64-62. Ormai definitivamente accantonato il sognodi, il cui accesso sarà riservato alle prime due classificate del girone Nordest della fase play-in Silver, si gode gli ultimi ritagli di campionato la Vifermeca Olimpiadi coach ‘Lupo’ Giordani, che ha alzato bandiera bianca contro San ...

