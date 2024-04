Barzaghi | «Inter | ecco la ‘zona Frattesi’! Grande vittoria | i motivi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ha rimontato l’Udinese nel finale grazie alla rete di Frattesi. Il centrocampista, in stagione, non è nuovo a gol decisivi. L’analisi di Matteo, in collegamento su Sky Sport NUMERI – Queste le considerazioni di: «, quella con l’Udinese è una. Permette alla squadra di migliorare i record ed avvicinarsi allo scudetto, ma perché è arrivata alla fine, di grinta, di voglia in quella che possiamo chiamare simpaticamente “zona Frattesi”. Anche col Verona, in unafondamentale, fu decisivo il centrocampista. Queste due hanno portato 4 punti all’. In questa stagione Frattesi è diventato decisivo, un investimento che ha reso e sta rendendo in una stagione fantastica per l’. ...