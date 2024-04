Bari | l’ateneo ostaggio degli integralisti Clima di tensione | “O taci o ti attaccano”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Oggi il Senato Accademico dell’Università disi riunisce per discutere del bando Maeci, frutto di una collaborazione fra il ministeroAffari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il ministero dell’Università e della Ricerca e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione Crui, per lo svolgimento di tirocini curricolari presso le Sedi all’estero del Maeci. Si è arrivati a questo punto “grazie” ai collettivi di “Cambiare rotta”, che esattamente due settimane fa hanno occupato i corridoi del rettorato (come accaduto a Torino, Milano, Bologna e altre città) e hanno convinto il Senato a piegarsi alle loro volontà. Nel mirino dei compagni le tre sedi israeliane presenti all’interno delle tantissime mete a disposizione dei vincitori: l’ambasciata italiana e ...