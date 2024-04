Bari | Laforgia attacca | «Non mi ritiro | siano partiti e associazioni a decidere sul mio nome»

(Di martedì 9 aprile 2024) Affondo durissimo al Partito democratico e una dichiarazione che non suona affatto come una resa, ma come un rilancio al tavolo di questa difficile partita delle Comunali a, dopo...

Laforgia, rimetto ai partiti disponibilità candidatura - "E' arrivato il momento di rimettere la mia disponibilità alla candidatura a sindaco alle stesse forze politiche che me l'hanno chiesta e l'hanno sostenuta almeno fino ad oggi e cioè alla convenzione ...ansa

Comunali Bari, Laforgia: «Rimetto ai partiti la disponibilità della mia candidatura» - Il penalista: «Non intendo ritirarmi a vita privata, ma resto a disposizione. Se sono un inciampo Rimuoviamolo» ...lagazzettadelmezzogiorno

Bari, Laforgia attacca: «Non mi ritiro, la mia candidatura nelle mani di chi mi ha scelto. Il Pd non faccia finta di nulla sulle inchieste» - Affondo durissimo al Partito democratico e una dichiarazione che non suona affatto come una resa, ma come un rilancio al tavolo di questa difficile partita delle Comunali a Bari, ...quotidianodipuglia