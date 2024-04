Bankitalia | nel I trimestre marcato calo della domanda di mutui

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – In Italia le banche non hanno sostanzialmente modificato nel primoi criteri di offerta di prestiti, ma dopo gli inasprimenti passati sulla sciastretta operata dalla Bce si è verificato un nuovodelle imprese e una netta contrazionerichiesta didelle famiglie, che invece chiedono più credito al consumo. E’ la fotografia descritta dalla parte di indagine che la Banca d’Italia effettua per contribuire alla rilevazione trimestrale di Bce e Eurosistema (Bank lending survey). Termini e condizioni generali sui finanziamenti bancario alle aziende sono stati lievemente irrigiditi, principalmente attraverso un aumento dei tassi di interesse praticati sui prestiti; i margini sono stati ampliati sui ...