Bagliani Mondel?z Italia | “Bisogna conciliare business | società e ambiente”

(Adnkronos) – “Lo stretto legame tra Mondel?z e l’Italia si basa su un impegno costante verso il territorio e le filiere locali, che si traduce in un impatto positivo sulle comunità e sull'ambiente ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – “Lo stretto legame tra Mondel?z e l’Italia si basa su un impegno costante verso il territorio e le filiere locali, che si traduce in un impatto positivo sulle comunità e sull'ambiente ... (periodicodaily)

Così Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondel?z International in Italia, in occasione della presentazione dello studio ‘Il Gruppo Mondel?z international in Italia: impatto ... (sbircialanotizia)