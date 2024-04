Avvolgibili e tapparelle – preventivi su misura

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 9 aprile 2024) Quando si parla di, cioè due termini che sono dei sinonimi, ci si riferisce ai più famosi sistemi oscuranti che ci sono nelle case, e che consentono di far entrare la luce all’esterno quando c’è bisogno, proteggendo anche dalle intemperie atmosferiche. Questesi possono realizzare con materiali diversi, ma comunque sono composte da lamelle orizzontali: mentre per quanto riguarda i prezzi ci sono tantissime variabili da considerare, e che hanno a che fare con tutta una serie di caratteristiche. In questo articolo ci occuperemo proprio di questo, e cioè di capire cos’è nello specifico e quali sono le caratteristiche che vanno a condizionare il costo di una tapparella. Innanzitutto diciamo che quest’ultima può essere manuale con corda o in altri casi anche motorizzate. Ma in ogni caso bisogna ricordare ...