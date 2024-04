Avvolgente | amara | calda | la mirra dei nuovi profumi genera meraviglia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 aprile 2024) Oro, incenso e: la resina preziosa, portata in dono dai Re Magi è il regalo olfattivo delle nuove fragranze primavera. Un sentore caldo,e amaro allo stesso tempo che domina nelle piramidi contemporanee. Natale è lontano e la primavera annuncia caldi giorni d’estate: laè lì per ricordarci, all’interno dijus griffati e d’autore, l’influenza consistente delle fragranze orientali. Ancora e sempre. Inserita nei jus come nota di fondo ma anche come accordo protagonista, spesso in combinazione con il suo compagno incenso, regala persistenza e profondità. Per fragranze primaverili destinate a non essere effimere. Sono nate per lasciare il segno. E per acquietare gli spiriti e distendere il ...