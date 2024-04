Avellino-Benevento | designato l’arbitro del derby

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Sarà il fischietto Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa ad arbitrare il matchin programma lunedì 15 aprile allo stadio 'Partenio-Lombardi'. Si tratta di un direttore di gara molto esperto essendo al suo quinto anno in Lega Pro. In questa stagione ha già incrociato i destini della Strega in due occasioni, entrambe favorevoli ai giallorossi contro il Sorrento (0-1, rete nel finale di Bolsius) e contro la Casertana (1-0, rete di Berra). Nelcontro i falchetti, a cinque minuti dalla fine assegnò un penalty per un inesistente tocco con il braccio di Berra, rigore poi fallito da Curcio. Bordin sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Nicola Morea di Molfetta; quarto ufficiale sarà Dario Madonia di Palermo.