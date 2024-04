Auto non si ferma allo stop | travolge Mattia Zenzola e scappa | cos’è accaduto e come sta il ballerino

(Di martedì 9 aprile 2024) Momenti di terrore, che è stato coinvolto in un pericoloso incidente stradale poche ore fa. Il vincitore di Amici 22 ha raccontato tutto sui social, spiegando di essere stato tamponato da un’che non si ètae tanto meno gli ha offerto soccorso. Ilha postato le foto della sua macchina distrutta e ha rassicurato i fans sulle sue condizioni di salute, ma vediamo cosa ha dichiarato esattamente. Grande spavento per: la dinamica dell’incidenteè stato coinvolto in un tamponamento causato da un’vettura che, dopo l’impatto, ha deciso dintanarsi frettolosamente dalla scena senza prestare alcun ...

Come stanno davvero le cose sul superbollo per le Auto: si pagherà ancora o no - Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo ha spiegato che nella bozza del decreto arrivata oggi in Cdm "non c'è una norma che riguarda il Superbollo" ...fanpage

LODI Un 17enne in moto finisce contro un’Auto, rallentamenti in tangenziale in direzione Milano - Rallentamenti e code in tangenziale per un tamponamento tra un’Auto e una moto con un adolescente finito in ospedale.ilcittadino

Urso, produrre 200.000 Auto l'anno a Mirafiori è il minimo - La produzione di "200.000 Autovetturel'anno a Mirafiori credo sia il minimo sindacale": lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in vista dell'incontro di domani ...ansa