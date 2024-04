Un’ Auto è precipita ta in un dirupo dalla strada provinciale , vicino Cervatto, in Valsesia . morto nell’incidente un uomo di 52 anni , indagini in corso (notizie.virgilio)

Auto precipita in un dirupo dalla strada provinciale: morto un uomo di 52 anni in Valsesia - Un’Auto è precipitata in un dirupo dalla strada provinciale 9 a Cervatto, in Valsesia. morto nell’incidente un uomo di 52 anni, indagini in corso ...notizie.virgilio

Auto: morto Paolo Pininfarina, nipote del fondatore dell’azienda - "È con grande dolore che annunciamo la scomparsa del nostro Presidente Paolo Pininfarina, che ci ha lasciato oggi a Torino all'età di 65 anni. Fino ai suoi ultimi istanti è stato circondato dai suoi c ...firenzepost

Auto: morto Paolo Pinfarina, nipote del fondatore dell’azienda - "È con grande dolore che annunciamo la scomparsa del nostro Presidente Paolo Pininfarina, che ci ha lasciato oggi a Torino all'età di 65 anni. Fino ai suoi ultimi istanti è stato circondato dai suoi c ...firenzepost