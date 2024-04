Austin al Congresso | nessuna prova di genocidio a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il segretario alla Difesa Lloydha respinto le argomentazioni secondo cui Israele sta commettendo uncontro i palestinesi a, affermando di non aver visto alcunache lo suggerisca. "Non abbiamo alcunache unsia stato commesso" da parte di Israele a, ha dettoalla Commissione per le Forze Armate del Senato durante un'udienza sul bilancio, dove la sua testimonianza è stata interrotta più volte dai manifestanti.