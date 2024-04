Aumento tumori nei giovani e invecchiamento accelerato | Tasciotti | Da uno studio | preziose informazioni

(Di martedì 9 aprile 2024) "Questofornisce spunti interessanti che possono essere collegati all'attività di ricerca e ai pilastri della longevity. In primis, appare evidente la rilevanza dell'età biologica rispetto a quella anagrafica nel determinare il rischio di sviluppare alcune patologie, in questo caso il cancro. Questo concetto è cruciale nell'ambito della ricerca sulla longevity perché sottolinea come fattori quali lo stile di vita, lo stress e persino l'epigenetica possano influenzare il processo die, di conseguenza, la predisposizione a determinate malattie". Così Ennio, Direttore Human Longevity Program dell'IRCCS San Raffaele di Roma e ordinario di Tecnologie avanzate per il benessere e l'presso l'Università Telematica San Raffaele di Roma, in merito allo...

Sembrano lontani gli anni della pandemia, del lockdown e dei virologi in fila di fronte le telecamere a lanciare messaggi apocalittici, accompagnati dai cori dei giornalisti ignoranti e serventi ... (ilgiornaleditalia)

tumori nei giovani e invecchiamento, Tasciotti (IRCCS San Raffaele Roma): dallo studio della Washington University lo sviluppo di strategie preventive - "Questo studio fornisce spunti interessanti che possono essere collegati all'attività di ricerca e ai pilastri della longevity. In ...iltempo

Migranti della salute in crescita. Lo confermano le rilevazioni di CasAmica - Il fenomeno della migrazione sanitaria è in crescita. A confermarlo sono le rilevazioni dell’organizzazione di volontariato CasAmica che, in un solo anno, ha registrato un Aumento del 25% delle richie ...mediterranews

Social freezing in Aumento anche in Italia - Secondo l'ultimo report dal 2016 le procedure di social freezing in Italia sono aumentate di circa il 20%. I dati.fortuneita