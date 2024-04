Attratti dai conti deposito? Date un’occhiata ai bond a breve scadenza

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 9 aprile 2024) I risparmiatori italianinuano a lasciare il proprio denaro a “dormire” sul conto corrente. Una scelta che a volte è meglio riconsiderare, sia perché l’inflazione erode il potere d’acquisto della liquidità, sia perché può far perdere opportunità di investimento capaci di far fruttare quanto accantonato con il proprio lavoro o ricevuto in eredità. Insomma, quando si parla di risparmio bisogna contemplare tutte le opzioni disponibili e oggi il reddito fisso, cioè le obbligazioni, offre un’interessante alternativa per impiegare la liquidità, anche atermine, con la libertà di vendere in caso di imprevisti. Reddito fisso aresiliente a Fed e Bce Michael Lake, Investment Director Fixed Income di SchrodersA condurci per mano nel mondo delle obbligazioni sono gli esperti di Schroders, colosso ...