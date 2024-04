Atp Montecarlo | Alcaraz si ritira per un infortunio al braccio | Sonego in tabellone

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Carlossidal torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 5.950.000 euro). Il ventenne spagnolo, numero 3 del mondo e terza testa di serie, rinuncia al torneo monegasco per unaldestro. A dare l’annuncio lo stesso campione di Wimbledon sui social. “Ho lavorato ae ho cercato di riprendermi fino all’ultimo minuto da unal pronatore rotondo deldestro, ma non è stato possibile e non posso giocare. Non vedevo davvero l’ora di scendere in campo, ci vediamo l’anno prossimo”. Al suo posto entra in, già al 2° turno, l’azzurro Lorenzoche sfiderà domani il canadese Felix Auger-Aliassime....