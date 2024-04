Atp Montecarlo | Alcaraz si ritira per un infortunio al braccio | Sonego in tabellone

Berrettini Kecmanovic all'ATP Montecarlo 2024, il risultato in diretta live - E' il giorno di Matteo Berrettini al Rolex Monte-Carlo Masters. Il romano ha ricevuto una delle quattro wild card per il main draw al primo Masters 1000 sulla terra battuta (montepremi €5.950.575)… Le ...informazione

Sinner esalta i fan italiani: "A Montecarlo alcune sorprese" - Montecarlo - Cresce l'attesa per il debutto di Jannik Sinner all' Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale sui campi in terra rossa del Montecarlo Country Club. Il tennista altoatesino, numero 2 ...corrieredellosport

LIVE Musetti-Fils, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: in corso il secondo match di giornata - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETINI-KECMANOVIC A Montecarlo (NON PRIMA DELLE 12.30) 14.26 Korda batte Davidovich Fokina con un netto 6-1, 6-2 ed accede al secondo tu ...oasport